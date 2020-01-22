Люди більше не ведуться на розповіді про те, що російський паспорт – це круто

Активність жителів окупованих територій у плані отримання паспортів РФ помітно пішла на спад, і бойовики вирішили мотивувати людей обзавестися ксивою з двоголовим орлом

Для цього в окупаційних властей є цілий ряд прийомів, передає інформаційне агентство «Донбас».

Так, «добровольцям», які служать у першому і другому «армійських корпусах», погрожують невиплатою грошового забезпечення та позбавленням вихідних, якщо у них немає російського паспорта.

У лікарнях до людей, які лікуються на стаціонарі, періодично заходять з перевіркою, і тих, у кого немає паспортів РФ, лякають примусовою випискою з формулюванням «за порушення режиму лікування».

Кошмарять бойовики і керівництво бюджетних та приватних організацій і підприємств, у тому числі й керівників навчальних закладів, попереджаючи про звільнення з роботи, якщо у них не буде російського паспорта.

Для того, щоб отримати цей документ, жителям окупаційних регіонів спочатку треба мати паспорт «ДНР» чи «ЛНР». Тому видавати їх стали за спрощеною процедурою у зв'язку з місцевими виборами, які відбудуться на сході України. Вказівка роздавати паспорти всім, хто бажає проголосувати, вже отримали представники органів місцевого самоврядування.

Раніше ми писали про те, що жителі ОРДЛО не горять бажанням отримувати російський паспорт, оскільки у ньому немає прописки. Таким чином людина, яка стала власником документа, не може отримати ні пенсію, ні соцвиплати, ні взяти кредит чи оформити медичну страховку. Щоб «активувати» все, що дає аналогічний документ громадянам Росії, жителям Донбасу необхідно прописуватися на території РФ, а така можливість є далеко не у кожного.

Нагадаємо, Росія награлася Донбасом і вирішила "підзабити".

Як повідомляла Politeka, окупанти влаштували масовий вилов на Донбасі.

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