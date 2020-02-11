Українців по-новому будуть призивати до армії: хто опинився в списку щасливчиків

Стало відомо, як тепер українських юнаків будуть призивати на строкову службу до армії.

Про це розповів глава Міністерства оборони Андрій Загороднюк.

За його словами, примусового призову на строкову службу до армії з 18 років в Україні не буде. Юнаки зможуть відправитися в армію лише після того, як напишуть відповідну заяву.

"Зараз ми готуємо розпорядження Кабміну щодо кількості осіб, які будуть призиватися на строкову службу. Ми видамо розпорядження, — я його вже підписав, передав на узгодження в Кабмін, — там буде чітко зазначено, що лише за письмовою заявою в 18-19 років", – пояснив міністр оборони в ефірі телеканалу.

Він заспокоїв і заявив, що у відповідному акті буде зазначено, що призов з 18 років не є обов'язковим. Загороднюк також додав, що через указ президента про службу з 20 років, лише за останній рік близько 6 тисяч чоловік у віці 18 і 19 років не потрапили на службу ЗСУ, незважаючи на бажання.

Долар зірвався вниз після затишшя, гривня атакує: НБУ здивував новим курсом

Долар у вівторок, 11 лютого, різко відновить падіння.

Новий курс валют представив Національний банк України. Регулятор зміцнив курс гривні майже на дві копійки по відношенню до американської валюти.

НБУ встановив офіційний курс валюти на 11 лютого на такому рівні:

– 100 доларів США – 24,5188 гривні (-0,0182);

– 100 євро – 26,9048 (-0,0530 грн).

Примітно, що до цього курс долара на міжбанку впав на сім копійок на продажу і на шість копійок на купівлі – до 24,46 і 24,44 гривень відповідно. Курс євро на початку тижня впав на 17 копійок на продажу і склав 26,73 гривень.

Путін боляче вдарить по Україні зсередини, розкрито новий план Кремля: Вимагають від Зеленського...

Володимир Путін спробує створити якомога більше проблем на шляху України в західну спільноту.

Таку думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, якщо інтеграція Києва пройде успішно, то у Росії всім стане зрозуміло, що це - правильний шлях, і, якщо українці змогли, і росіянам потрібно його пройти, а це боляче вдарить по Володимиру Путіну.

"Йому важливо максимально утруднити просування України в тому напрямку, де вона могла б послужити уроком для Росії. А для цього всі засоби хороші: кого підтримувати, кого вбивати - це все цілком знайомі кривляння і стрибки", - озвучив він свою думку.

За словами російського політолога, "колективний Путін" має тріснути, але не дозволити Україні досягти таких результатів, як, наприклад, Польща.

"Путін не зміг цього зробити стосовно Польщі, Прибалтики і, думаю, не зможе зробити і щодо України", - додав Орєшкін.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Путін повторить сталінський сценарій в Росії.