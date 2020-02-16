Новий обмін полоненими, Зеленський розкрив деталі: "Ми домовилися про..."

Президент України Володимир Зеленський очікує, що незабаром відбудеться новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час Українського ланчу в Мюнхені.

За його словами, Україна веде переговори про організацію нового масштабного обміну з Росією, в рамках якого планується повернути на батьківщину 200 українських громадян.

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Топ-чиновник з Офісу президента оскандалилася словами про те, як українцям потрібно економити на "комуналці".

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"Що важливо ще: ми довго говоримо про тарифах, собівартість ... І я згодна з мером Миколаєва, який говорить: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні 5 градусів - значить не треба відкривати вікна. У нас не може бути в + 27 градусів .. + 30 градусів у квартирі і за це ми платимо. Треба встановлювати лічильники, щоб кожен з нас розумів, за що він конкретно платить", - зазначила вона.

Макрон зрадив українців і підіграв Путіну, скандальні подробиці: "Росії потрібно дати..."

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки зробив дивну заяву по Росії.

Він заявив, що, незважаючи на агресію Росії, їй потрібно дати "стратегічний шанс". Політик не став заперечувати, що РФ агресивна країна і залишиться такою в найближчим часом. На думку лідера Франції, незважаючи на це, не можна блокувати й ігнорувати Росію. Макрон додав, що враховуючи географію, європейцям все одно доводиться деякі речі робити разом з росіянами. Саме тому вони заслуговують стратегічний шанс, вважає він.

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