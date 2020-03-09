Погода в Україні 9 березня різко зміниться, більшу частину країни накриють сильні дощі та похолодання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так на заході єдиним регіоном, де не буде дощів, буде Закарпатті. На решті частини будуть дощі. Стовпчик термометрів покаже 6-10 градусів тепла. Вночі похолодає: від 1 до 5 вище нуля.

Аналогічною ситуація буде і на півночі. Дощі будуть супроводжуватися денними 8-11 тепла. Вночі похолодає аж до +4 за Цельсієм.

Центральних областей також не варто розслаблятися – будуть дощі. Але вони не завадять прогрітися повітрю до 8-15 градусів тепла. Вночі на вулиці буде холодно – від 3 до 7 за Цельсієм.

А ось на півдні України буде сонячно. Більш того, повітря там прогріється до небувалих 13-18 градусів тепла. Також буде тепло і вночі – від 5 до 8 градусів за Цельсієм.

Схожою ситуація буде і на сході країни. Денні +15+18 градусів будуть супроводжуватися абсолютно сонячною погодою. Тепло також збережеться і вночі – буде +5+8 за Цельсієм.

У Києві та області синоптики прогнозують дощі і +8+10 за Цельсієм. Вночі похолодає до +3 тепла.

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