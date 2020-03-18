На автора накинулися з критикою за такі погляди

Карантин у зв'язку з коронавірусом повинен бути тільки для літніх людей, в іншому випадку «світ просто обрушиться»

Таку думку у своєму блозі висловив відомий російсько-американський журналіст, автор книги про киборгівх «Аеропорт» Сергій Лойко, передає Politeka.

Автор відзначає той момент, що взимку 2016-2017 року від грипу, не рахуючи інших ГРВІ, в тій же Італії померли близько 50 тисяч чоловік, з яких понад 70% були старшими 65 років. Він згоден, що COVID-19 небезпечніший, але це – не привід сходити з розуму.

«Я вважаю, що потрібно просто оголосити карантин для літніх людей. А решта нехай живуть нормально, працюють, їздять на метро, ходять до школи (діти взагалі не вмирають), хворіють, як звичайно», – пише Лойко.

Замість цього оголошується тотальний карантин, в результаті якого, упевнений автор, світ просто впаде, і це вже видно.

«Чому через те, що якась бабуся помре від вірусу, навіть якщо це моя бабуся або я сам, мільйони людей повинні втрачати роботу, свободу пересування, нормальне життя? Чому просто не ізолювати цю бабусю, а не всіх інших? Старі (не самі, а волею ідіотських рішень) зараз тягнуть весь світ з собою. Чому взагалі закривати все життя в усьому світі через декілька десятків тисяч смертей? Навіть якщо це моя смерть?», – дивується журналіст.

Він закликає літніх людей добровільно самоізолюватися і таким чином врятувати світ.

«Ми своє пожили. Навіщо не просто отруювати життя всім іншим, а обрушувати весь світ на радість Росії та Північній Кореї?», – резюмує 67-річний Лойко.

У коментарях думки розділилися. Одні користувачі підтримали думку Сергія, інші накинулися з критикою.

«Ви справляєте враження розумної людини, однак ця Ваша думка до таких не належить. У різних людей РІЗНИЙ імунітет», «Абсолютно не згоден», «Британці так і роблять», «Сергуш, не сходь з розуму – ти сам хоч самокарантинься, хоч самовбийся, але за інших вирішувати не треба. В тебе що, дух покійного Лимонова переселився? Блін, навіть наші депутати до такого не додумалися», «ця проста думка – безглузда», – написали під публікацією.

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