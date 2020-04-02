У кожного з винуватців смертельної аварії свої скарги

3 квітня, у п'ятницю, Верховний суд України вирішить долю фігурантів резонансної ДТП у Харкові, що забрала шість життів, Олени Зайцевої і Геннадія Дронова

В цей день будуть розглянуті касаційні скарги обох фігурантів аварії на Сумській восени 2017 року, яких засудили до 10 років позбавлення волі, і вони відбувають покарання у виправних установах

Як пише на своїй сторінці у Фейсбуці відома харківська журналістка Тетяна Доцяк, Верховний суд розглядає лише окремі деталі справи, на які засуджені можуть подати скарги. Як бачимо, і Дронов, і Зайцева цим правом скористалися.

«Зайцева хоче, щоб її визнали невинною, скасували вирок і всі відшкодування перевели на Дронова. Дронов хоче повернути справу на нове розслідування», – пояснила Доцяк.

Журналістка зазначила, що Зайцева впевнена: основним винуватцем аварії є якраз Дронов, оскільки вона нібито діяла в межах ПДР і просто закінчувала проїзд перехрестя. Єдине порушення, яке вона визнає, – перевищення швидкості. Але оскільки зв'язок між перевищенням швидкості та зіткненням авто не встановлений, то «і провини немає». Як відомо, експерти встановили, що її швидкість була 106,4 км/год, і до початку перехрестя вона могла зупинитися.

У свою чергу другий фігурант ДТП поскаржився, що суд не встановив ступінь участі в аварії кожного водія і вважає винною Зайцеву, яка, побачивши його авто, замість того, щоб пригальмувати, натиснула на газ.

«Те, що водій бачила Дронова, - заявляла сама Зайцева, підтвердження є і в експертизах - а саме маневр Лексуса Зайцевої - побачивши Фольксваген Дронова, Зайцева крутнула кермо трохи вправо, а значить, бачила небезпеку, але вирішила проскочити перехрестя», – пояснила автор публікації.

Як й у випадку з апеляцією, касаційні скарги можуть бути розглянуті за одне засідання. Але від того, що вирішить суд, залежить подальше життя обох учасників смертельної ДТП.

«Якщо скаргу Зайцевої буде задоволено, її випустять з в'язниці, а Дронов сидітиме. Якщо скаргу Дронова буде задоволено - їх обох випустять з в'язниці, потім обом буде обрано запобіжний захід і слухатимуть справу заново з самого початку. Міра запобіжного заходу буває різною, від СІЗО до домашнього арешту або особистого зобов'язання», – пише Доцяк.

На думку представників потерпілої сторони, шанси на задоволення скарг в обох засуджених мінімальні.

Засідання Верховного суду відбудеться в режимі відеоконференції. Через загрозу поширення коронавіруса в зал пустять тільки учасників процесу. Пізніше журналісти зможуть отримати відеозапис процесу.

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