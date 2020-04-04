6 квітня почнуть діяти нові карантинні обмеження



За недотримання карантину загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Як уникнути штрафів і як проходить складання адмінпротоколу розповів юрист та експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапівін, передає hromadske.



Перш за все, якщо до вас підійшов представник правоохоронних органів, він повинен представитися та надати посвідчення. Якщо він цього не зробив, то треба обов'язково про це попросити.

Після цього, поліцейський повинен розповісти вам про причини зупинки і пояснити склад злочину.

Потім поліцейський зобов'язаний перевірити документи затриманого і переписати його дані. Тільки після цих дій, він може скласти адмінпротокол. Далі ви можете бути вільні, а протокол направляють до суду поштою. Про час і місце розгляду справи вам повідомляють судовим викликом.

Зазначимо, що карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ..

Нагадаємо, під час карантину заборонено:

перебування в громадських місцях без респіратора або маски

переміщення групою кількості більше ніж дві особи (крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років).

відвідування навчальних закладів; парків, скверів, зон відпочинку тощо; перебування в громадських місцях дітей до 14 років без супроводу; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

продовжено заборону на масові заходи і на роботу ресторанів, кафе, ТРЦ та інших установ розважальної сфери і побутового обслуговування.

самоізоляція громадян у віці 60 років і старше (крім медпрацівників та працівників об'єктів критичної інфраструктури)





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