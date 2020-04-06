Інфікований священик Олег Вінницький до встановлення діагнозу встиг поспілкуватись майже з 500 людьми
Про це у своєму Facebook повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко, передає Politeka.net.
За його словами, сьогодні вранці інфікований на вірус священик Олег Вінницький помер, і йому було лише 56 років.
Саме отець Олег був першим зараженим на території Тернопільщини.
Останні морози зачаїлися в Україні, погода зміниться зовсім скоро: точний прогноз
Путін нарвався на жорсткого противника, у росіян серйозні проблеми: «В його манері...»
Попит на долар впав: що буде з курсом валют вже через тиждень, українцям дали точний прогноз
ПриватБанк почав арештовувати рахунки українців: важливе повідомлення
"Тернопільщина є одним із епіцентрів розвитку епідемії в Україні. Сьогодні там зарєстровано 160 підтверджених випадків захворювання на вірус. Приношу свої співчуття рідним та близьким Олега Вінницкого. Він ні в чому не був винний. Він не знав що він заражений такою небезпечною хворобою як вірус", - зазначив заступник очільника відомства.
Геращенко зазначив, що священнослужителі є в групі найбільшого ризику зараження вірусом, разом з медиками, поліцейськими, прикордонниками, касирами супермаркетів та аптек, оскільки вони продовжують спілкуватися з українцями в умовах небезпеки.
"Царство небесне і вічний спокій отцю Олегу. Звертаюсь до священнослужителів та вірян всіх конфесій - будь ласка, будьте обережними при спілкуванні один з одним. Спілкуйтесь виключно із застосуванням засобів індівідульного захисту органів дихання. Не наближуйтесь один до одного на відстань менше ніж 1,5 метри. Бережіть себе, своїх рідних та близьких та всіх оточуючих", - резюмував він у своєму Facebook.
Варто зазначити, що станом на ранок 6 квітня, в Україні зафіксовано 68 нових випадків зараження вірусом. Усього лабораторно підтверджено 1319 випадків.
Найжахливіша ситуація у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях. Окрім цього, від небезпечного вірусу померли 38 людей.
Хаос на Тернопільщині почався від 9 березня, коли у селі Швейків відбувався похорон, на якому також був присутній померлий священик. Наприкінці березня у регіоні помер 68-річний пенсіонер, який був присутній на церемонії поховання.
Через масові зараження (160 випадків в області) поліцейські закрили шість сіл, включаючи Швейків і Ковалівку.
Нагадаємо, українцям пояснили, де тепер потрібно ходити в масці: "Навіть біля...".
Як повідомляла Politeka, Комаровський розкрив, коли і як закінчиться епідемія в Україні: "На превеликий жаль...".
Також Politeka писала, що посилення карантину в Україні, розкрито важливі деталі: що буде з магазинами, банками та школами.