Інфікований священик Олег Вінницький до встановлення діагнозу встиг поспілкуватись майже з 500 людьми

Про це у своєму Facebook повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко, передає Politeka.net.

За його словами, сьогодні вранці інфікований на вірус священик Олег Вінницький помер, і йому було лише 56 років.

Саме отець Олег був першим зараженим на території Тернопільщини.

"Тернопільщина є одним із епіцентрів розвитку епідемії в Україні. Сьогодні там зарєстровано 160 підтверджених випадків захворювання на вірус. Приношу свої співчуття рідним та близьким Олега Вінницкого. Він ні в чому не був винний. Він не знав що він заражений такою небезпечною хворобою як вірус", - зазначив заступник очільника відомства.

Геращенко зазначив, що священнослужителі є в групі найбільшого ризику зараження вірусом, разом з медиками, поліцейськими, прикордонниками, касирами супермаркетів та аптек, оскільки вони продовжують спілкуватися з українцями в умовах небезпеки.

"Царство небесне і вічний спокій отцю Олегу. Звертаюсь до священнослужителів та вірян всіх конфесій - будь ласка, будьте обережними при спілкуванні один з одним. Спілкуйтесь виключно із застосуванням засобів індівідульного захисту органів дихання. Не наближуйтесь один до одного на відстань менше ніж 1,5 метри. Бережіть себе, своїх рідних та близьких та всіх оточуючих", - резюмував він у своєму Facebook.

Варто зазначити, що станом на ранок 6 квітня, в Україні зафіксовано 68 нових випадків зараження вірусом. Усього лабораторно підтверджено 1319 випадків.

Найжахливіша ситуація у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях. Окрім цього, від небезпечного вірусу померли 38 людей.

Хаос на Тернопільщині почався від 9 березня, коли у селі Швейків відбувався похорон, на якому також був присутній померлий священик. Наприкінці березня у регіоні помер 68-річний пенсіонер, який був присутній на церемонії поховання.

Через масові зараження (160 випадків в області) поліцейські закрили шість сіл, включаючи Швейків і Ковалівку.

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