Українці можуть наразити себе на смертельну небезпеку на великодні свята

Про це в ефірі телеканалу заявив популярний доктор Євген Комаровський, передає Politeka.net.

Фахівець негативно висловився щодо того, що українці можуть брати участь у богослужіннях на Великдень.

За словами Комаровського, іноді раціональні аргументи для віруючих не спрацьовують, і в ситуацію має втрутитися СБУ.

"Адже у нас люди заряджають воду біля телевізора. Чому ці люди не готові яйця присвятити онлайн - абсолютно незрозуміло!", - дивується лікар.

Він також зазначив, що "якщо ви віруєте в якогось Господа (причому не важливо якого, як його звуть, який ви релігії), то Господь почує вас і в масці, і без маски, і у вашому будинку", натякаючи на те, що українцям краще залишитися вдома і відмовитися від походу до церкви на свята.

У той же час Євген Комаровський підкреслив, що "ці всі аргументи не працюють"

"Якщо є якийсь культ, який прямо загрожує безпеці людей, то у світській державі для вирішення цих проблем є не відозву докторів по телевізору, а є така служба, яка називається Служба безпеки України. Ось вони повинні цим займатися. А у світській країні будь-які релігійні організації підкоряються законам світської країни. Поки ми ще не релігійна держава. Тому давайте приймати рішення", - резюмував популярний доктор в ефірі телеканалу.

Раніше популярний доктор Євген Комаровський пояснював, чому вірусом захворіють не всі українці. За його словами, все залежить від імунітету людини.

«Є таке поняття, як місцевий імунітет, захист слизових оболонок і всі люди різні. Просто є люди, які мають хороший імунітет і вони не хворіють і таких досить багато. Тому не потрібно боятися і нагнітати», - пояснив фахівець.

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