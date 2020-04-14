Відомий російський комік Гарік Харламов, який часто гостро жартує про владу Кремля, зробив скандальну заяву про аннексований Крим

Багато зірок в Росії підтримують політику президента РФ Володимира Путіна, що стосується Кримського півострова і агресси проти України.

Свою думку з приводу того, що відбувається в Криму висловив і резидент Comedy Club Гарік Харламов.

Коли Російська Федерація анексувала Крим, провівши там незаконний референдум, він виявляв безмежну радість. Шоумен вважав, що Росія просто повертає "споконвічно російський Крим".

При цьому шоумен пояснював, що в Російсько-Турецькій війні росіяни відвоювали у турків Крим, але потім по доброті душевній Микита Хрущов вирішив подарувати півострів Україні.

"Виправлена жахлива помилка СРСР і особисто Микити Хрущова. Крим споконвічно Російська земля. Тепер він повертається назад. Ось історія", - писав Гарік Харламов на своїй сторінці в соціальній мережі.



Також раніше повідомлялося, що резидент Comedy Club, російський актор і гуморист Гарік Харламов висміяв реалії Російської Федерації в пісні.

Так, артист у своїй гумористичній композиції провів алюзію на ситуацію, що склалася в країні. Харламов порівняв те, що відбувається в РФ з балом, на якому якісь "кавалери" танцюють і при цьому випорожнюються на підлогу.

Нагадаємо, що дружина Харламова в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".

Як повідомляла Politeka, Асмус роздяглася і показала, чим спокусила Харламова.

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