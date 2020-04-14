На кордонах між українськими областями з'являться КПП з військовими

Верховна Рада проголосувала за законопроект, що передбачає посилення карантинних заходів. Ще 6 квітня карантин в Україні був посилений: людей попросили по можливості менше виходити з дому і робити це тільки з засобами захисту.

Однак, нові заходи посилення карантину також передбачають можливість обмежити доступ до адміністративно-територіальних одиниць. Це означає, що на кордонах областей можуть з'явитися контрольно-пропускні пункти з військовими.

Примітно, що раніше в законі були вказані просто зони карантину, однак тепер це позначення було посилено словами про адміністративно-територіальні одиниці. Ці норми будуть діяти на період карантину та протягом 30 днів з дня його скасування.

Після голосування Ради законопроект з відповідною пропозицією був направлений на підпис президенту.

Раніше ми писали, що літні канікули для школярів можуть цього року скасувати. А виною всьому вимушений карантин. Більш того відпустки для працюючих українців також можуть виявитися недоступними.

Наголошується, що з-за ситуації на такі заходи можуть піти не тільки в Україні.

Так, європейські країни закрили свої кордони, і тепер подорожі недоступні для більшості. Безліч туристів добровільно відмовилися від квитків на літній час у зв'язку зі страхом людей заразитися коронавірусом.

Український уряд закликав громадян приєднатися до практики європейців, і не планувати на літо ніяких поїздок або польотів.

Нагадаємо, без канікул і відпусток: українцям приготували жорсткий удар, «не плануйте на літо…».

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