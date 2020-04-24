В лікарні Почаєва Тернопільської області хворі змушені справляти нужду в відра

Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Така ситуація склалася через те, що в медустанові відсутні власні очисні споруди. Також відомо, що зараз в цій лікарні перебувають хворі "китайським" вірусом.

Хворі говорять, це ще ВІП-варіант, бо кілька відер, а також вони мають кришки. Зате в іншому відділенні цієї ж лікарні на всю палату одна ємність і та без кришки.

"Хворих, яких поклали їх у терапевтичне відділення, не випускають до туалету, що на поверсі. Їм принесли відро для ходіння в туалет для чотирьох без кришки, залізне відро звичайне. Це відро стоїть майже добу, поки санітарка його винесе", - зазначила родичка пацієнтки.

Крім того, в палатах відсутні рукомийники. Воду людям приносять для вмивання призначене інше відро.

Як стверджує головний лікар, навіть ці пластикові відра їм закупили волонтери.

"Це взагалі ніде не прописано. Є стільки проблем, які треба вирішити, крім біотуалетів. Нам треба рятувати хворих. Якими умовами, нас ніхто не питає, нас не питають, що у нас медпрацівники почали більше хворіти. Нас запитують: скільки надійшло, чим лікуєте, як лікуєте і до побачення", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що лікарі однієї з лікарень у Миколаєві змушені прати одноразові костюми і навіть шапочки.

Знімком поділився журналіст Олег Деренюга в соцмережах.

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