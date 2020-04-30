Новини, які ви могли пропустити

Українців попередили про різке падіння курсу долара: до чого готуватися

Курс валют в Україні 30 квітня несподівано обвалиться, а долар проб'є психологічну позначку.

За сто доларів сьогодні потрібно буде віддати 2697,14 грн, хоча днем раніше вони торгувалися за 2704,85 грн (-7,71).

Більш того, у Національному банку вирішили обвалити курс євро: за сто купюр доведеться віддати 2924,24 грн. Днем раніше вони продавалися по 2942,74 (-18,5).

Робота в Польщі: українців попередили про нові правила, що зміниться

Польща зважилася на відчайдушний крок за українських заробітчан, брак яких відчувається все сильніше.

Так, уряд Польщі підготувало спеціальний законопроект «Антикризовий щит 3.0», який передбачає, що українцям, які не змогли приїхати на сезонні роботи, буде надана допомога в консульствах. Зокрема, від МЗС очікують конкретних дій щодо спрощення процедури видачі трудових віз.

Крім того, роботодавцям Польщі дозволили змінювати умови договорів, які були укладені з іноземцями, а останнім передбачається автоматичне продовження всіх документів, які були видані їм.

«Гірше, ніж за часів Януковича»: нові подробиці і кадри «антикарантинного Майдану» під Кабміном

Предприниматели, які протестували під Кабінетом міністрів залишилися на ніч. Люди заявили, що облаштовуються і не збираються розходитися.

Представники малого і середнього бізнесу 29 квітня організували акцію протесту з вимогою послабити карантинні заходи.

У ході протестів між протестувальниками та правоохоронцями стався конфлікт. Також повідомлялося, що представники Нацполиции атакували журналіста, який висвітлював протести біля Кабміну.

"Це гірше, ніж за часів Януковича, або точно також", - коммунтируют учасники акції відбувається.

Нагадаємо, що Романенко передбачив Україні третій Майдан: «Вмовляти більше ніхто не буде».

Як повідомляла Politeka, поліцейські пішли в атаку під Кабміном, кадри відбувається на «антикарантинном Майдані».

Також Politeka писала, що сутички почалися під Кабміном, стягують Нацгвардію, дороги заблоковані: "Нам треба годувати сім'ї!".