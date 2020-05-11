Погода в Україні 11 травня готує українцям нове випробування, стовпчики термометрів вдень прогріються до неймовірних 28 градусів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру в Facebook.
«11 травня в Україні буде панувати прекрасна погода. Опадів не очікуємо. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у західних і південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/сек. Температура вночі 6-11, вдень 23-28, на сході країни 18-22», - йдеться в повідомленні.
У Києві та області синоптики прогнозують від 25 до 27 тепла. Вночі похолодає до 7-10 тепла.
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Також в Укргідрометцентрі уточнили, що в більшості східних районів, а також в Одеській, Миколаївській та Запорізькій області буде підвищений рівень пожежної небезпеки.
Як повідомлялося раніше, відомий народний синоптик Леонід Горбань розповів про погоду, яка чекає українців у травні за його словами, прогнозуються ще чотири хвилі похолодання, а також можливі заморозки.
Як пояснив синоптик, ці погодні явища є традиційними для українських широт, однак травневих заморозків на ґрунті слід очікувати жителям північних і східних областей.
Нагадаємо, погода остаточно з'їхала з глузду, дощі вдарять тільки по одній області.
Як повідомляла Politeka, погода не втомлюється кошмарити українців, попередження синоптиків.
Також Politeka писала, що погода готує новий розворот, українців попередили про небезпеку.