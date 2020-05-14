13 травня у Полтаві попрощалися з військовослужбовцем, яка загинула в зоні проведення ООС

Як пише Politeka.net, подробиці і кадри опублікувало видання "Новини Полтавщини".

Ольга Нікішина (Осипенко) померла 10 травня від інсульту у віці 48 років. Кілька сотень полтавців проводили її в останню путь в Свято-Успенському кафедральному соборі. Бійця ВСУ поховали на Алеї Героїв.

Ольга почала бойовий шлях ще в 2014 році. В 2016-2018 роках він служив заступником командира першої Авдіївської мотопіхотної роти 16 окремого мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр імені Гетьмана Івана Виговського. У неї були позивні "Кіпіш" і "Холера".

В останні роки життя військовослужбовець була заступником командира роти 17 окремої Криворізької танкової бригади імені Костянтина Пестушка.

Мешканка Полтави Анастасія Городчанина так відгукнулася про покійної:

"Її позивний 100% в точку ось тільки всі навколо підхоплювали від неї не заразу, а любов до життя і гарний настрій! З 2016 року на війні, загартована обстрілом з 120-міліметрових мінометів в Авдіївці до останнього дня була на передовій! Її минула ворожа куля, не витримало серце!".

Ветеран бойових дій Володимир Мусяк зазначає, що Ольга Нікішина спочатку служив добровольцем, а потім підписала контракт з ВСУ.

"Служила до останнього подиху... Ви навіть не уявляєте, наскільки Ольга Нікішина була веселою, життєрадісною, спраглої життя Людиною. Вона завжди знала як підтримати близьких, яким словом заспокоїти", - поділився він.

Нагадаємо, життя офіцера трагічно обірвалося, без батька залишилися двоє дітей: "Не розрахував сили".

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