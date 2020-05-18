В Україні змінили правила роботи стоматологічних клінік на період карантину

Нові правила опублікувала прес-службу Моз.

"В звичайному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але щоб лікування було безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних правил", - наголошується в повідомленні.

Потрапити до стоматолога можна буде тільки за попереднім записом та без супроводжуючих (крім супроводу дітей у віці до 14 років, осіб з інвалідністю та літніх людей). Чекати на прийом можна поза приміщенням.

Всіх клієнтів повинні забезпечити антисептичними засобами, а працівники перед початком роботи - вимірювати температуру. Крім того, працівники клінік повинні бути в респіраторах без клапанів, герметичних окулярах, щитках для особи і шапочка. Записувати пацієнтів можна з інтервалом не менше 15 хвилин, під час запису і в день прийому необхідно опитати пацієнта.

Прийом пацієнтів треба вести в ізольованому стоматологічному кабінеті, а після кожного пацієнта проводити прибирання.

Також наголошується, що в кабінетах не повинно бути рекламної продукції і іграшок.

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