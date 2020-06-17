Загальне невдоволення на тлі заборгованості по зарплаті підстьобують шахтарів окупованої частини Донбасу до рішучих дій

Крім того, з'явилися "народні месники", які обіцяють заступитися за права шахтарів. Про це повідомляє Телеграм-канал "Донбаський кейс".

Так, після заворушень на декількох шахтах, гірникам кинули "кістку" або пообіцяли кинути, але разом з тим 2/3 тарифної ставки від колишньої, як були, так і залишилися - а якщо порівнювати з часами СРСР або навіть України, то це взагалі ніщо.

"Все більше і більше інформації говорить про те, що страйки на шахтах "Ніканор-Нова" і "Комсомольська" - це тільки початок. Причому крім суто економічних вимог незабаром цілком можуть прозвучати і політичні, - йдеться в повідомленні. - От і почалися «бурління» серед шахтарів, а особливо їх сімей, яке цілком можна назвати «ностальгією» за не такими вже й далекими часами і основний їх зміст керівництво республік не порадує: при Україні було краще і чи не помилилися ми в 2014 році, голосуючи за народні республіки, у яких від цього слова тільки назва".

Наголошується, що почалося невдоволення у зв'язку з реструктуризацією галузі - тільки в ЛНР закриваються всі неприбуткові шахти, аж 23.

"Загалом в небезпечну гру грають керівники ЛНР адже одним з наслідків «силового вирішення» у ході страйку в м. Антрацит стали вперше висунуті політичні вимоги, так до загального страйку або чогось серйознішого недовго", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, мешканці ОРДЛО все активніше виявляють бажання повернутися в Україну.

"Так, не думав, що це скажу, але якось в Україні жилося краще... І тих, хто будуть ганьбити мене в коментарях, про те, що і "їдь в свою укропію", я вам відповім, більшість би не просто поїхала туди, а вже самі готові повернути все, як було", - повідомлялося на Фейсбук-сторінці "Шахта Ніканор-Нова".

Пост викликав ажіотаж у мережі, українці коментують заяву гірників. Деякі готові до такого повернення, інші ж негативно поставилися до ідеї.

"Наївні ) Вони "прозріли" , коли їм скомандували "прозріти"

"Пропаганда і плюс відсутність мізків"

"тільки в Говнорашку! в Україні цих зрадників вже ніхто бачіті не хоче!"

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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