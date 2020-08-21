Зупиняється дія однієї з угод між країнами

В Україні вирішили призупинити безвізовий режим з Білоруссю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

Так, за даними прикордонників, з 1 вересня 2020 року у зв'язку з частковим призупиненням дії "Угоди між Кабміном України і Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян" для поїздок в Білорусь громадянам України знадобляться закордонні паспорти.

У ДПСУ наголосили, що такі нововведення дозволить захистити українських громадян, а також зменшить час проходження прикордонного контролю, тому що інформація з закордонних паспортів зчитується за допомогою автоматичних рідерів.

Також прикордонники зазначили, що відтермінування такого нововведення до 1 вересня зроблено для того, щоб всі, хто планує подорожі до Білорусі, втигнули оформити собі закордонні паспорти.

Також у ДПСУ наголосили, що українці, які живуть у Білорусі, можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або в Консульстві України в Бресті.

"Однак, громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами", - запевники в Державній прикордонній службі.

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