В результаті комплексної програми підвищення пенсій, виплати вже другий рік поспіль ростуть швидше інфляції - середня пенсія в грудні перевищила прожитковий мінімум на 7% (3980 гривень проти 3723).

Про це повідомляє офіційне видання Державної фіскальної служби України "Вісник".

На 2022-й рік заплановано вісім етапів підвищення пенсій в Україні. Зокрема, з січня збільшаться виплати тим, хто отримав інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС.

У березні відбудеться індексація виплат для всіх категорій пенсіонерів.

У квітні виплати перерахують працюючим пенсіонерам.

У липні, жовтні та грудні розмір пенсій буде збільшено у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

З жовтня стартує введення доплат для пенсіонерів старше 70 років. Українці, які підходять за віком і мають повний страховий стаж, отримуватимуть 3000 грн. Мінімальна пенсія для цієї категорії з 2020 по 2022 рр., таким чином, зросте на 83% — з 1638 грн до 3000 гривень.

Відзначається, що до кінця 2022 року середня пенсія становитиме 4533 гривень і буде на 15% перевищувати фактичний прожитковий мінімум. У порівнянні з початком 2020 року вона зросте майже на 50%.

Раніше ми розповідали, що в Україні вже почали поступово впроваджувати накопичувальну пенсійну систему - для працівників підприємств великої приватизації. У 2022-му році така практика продовжиться. Сума внесків повинна становити не менше 4% від зарплати.

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