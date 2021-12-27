Половина України опиниться у владі морозної погоди, тоді як в інших областях температури будуть більш «м'якими», зате про зиму нагадають снігопади.

Як пише Politeka.net, про це в прогнозі погоди на 27 грудня розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Повідомляється, що в західних і південних областях в понеділок пройде сніг, а в окупованому Криму – сніг з дощем. На решті території країни пануватиме мінлива хмарність без опадів.

При цьому в центральних, східних і північних областях в середньому очікуються більш низькі температури.

У південних і західних областях вночі очікується від -13 до -1 градуса, а вдень – від -5 до +3 градусів. На решті території країни нічні температури коливатимуться від -14 до -6 градусів, а Денні – від -8 до -3 градусів.

На дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер буде зі змінним напрямком, швидкістю 3-8 м/с.

Також синоптики попередили про високу сніголавинну небезпеку через снігопади і хуртовини на заході країни. Так, загроза 4-го рівня очікується на високогір'ї Івано-Франківської, у східній частині Закарпатської областей, а 3-го рівня – на високогір'ї Західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Чернівецької, у середньогір'ї Львівської областей.

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