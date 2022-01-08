Як повідомляє Politeka.net з посиланням на прийнятий законопроект, нові правила стосуватимуться оголошень про роботу. Тепер в описі вакансії буде заборонено вказувати стать працівника.
Як відомо, в Україні ще з 1996 року діє заборона на дискримінацію при розміщенні вакансій. Заборонено вказувати стать, вік, расу або політичні переконання працівника. Винятком є специфічна робота, яка може виконуватися виключно особами певної статі.
З 8 січня набирають чинності схвалені зміни до цього законопроекту. Тепер роботодавців, які розмістили вакансії з порушеннями, штрафуватимуть у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Це означає, що їм загрожують штрафи до 65 тис. гривень.
74-річна Софія Ротару вразила виглядом у напівпрозорій сукні: "Як вам це вдається?"
Кравець із "Квартал 95" виправдалася за свій "грішок": "Кожен раз так соромно!"
Пішла з життя знаменита актриса, шанувальники невтішні: "Дуже, дуже шкода"
"Не можуть стати батьками": Євген Кот зважився на відверту розмову з Єфросиніною
Переможець шоу "Маска" MELOVIN готується до переїзду в Америку: "Для мене українці і наша нація..."
Штрафуватиме роботодавців Держпраці на підставі перевірки. Гроші йтимуть до держбюджету.
Нагадаємо, що українцям загрожують штрафи від 6,8 до 11,9 тис. гривень: кого торкнуться нові правила.
А ще Politeka писала, що в Україні запрацює новий податок на прибуток: кого торкнеться зміна.
Також Politeka розповідала, що в Україні почали діяти більш жорсткі правила і великі штрафи.