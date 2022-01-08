У суботу, 8 січня, набирають чинності зміни до Закону про рекламу, які нещодавно затвердила Верховна Рада – вони стосуватимуться опису вакансій на ринку праці.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на прийнятий законопроект, нові правила стосуватимуться оголошень про роботу. Тепер в описі вакансії буде заборонено вказувати стать працівника.

Як відомо, в Україні ще з 1996 року діє заборона на дискримінацію при розміщенні вакансій. Заборонено вказувати стать, вік, расу або політичні переконання працівника. Винятком є специфічна робота, яка може виконуватися виключно особами певної статі.

З 8 січня набирають чинності схвалені зміни до цього законопроекту. Тепер роботодавців, які розмістили вакансії з порушеннями, штрафуватимуть у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Це означає, що їм загрожують штрафи до 65 тис. гривень.

Штрафуватиме роботодавців Держпраці на підставі перевірки. Гроші йтимуть до держбюджету.

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