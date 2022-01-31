У НБУ відзвітували за ситуацію з підвищеним попитом на валюту протягом минулого тижня 24-28 січня. Також стало відомо, що буде з гривнею найближчим часом.
Головною причиною в прес-службі НБУ називають психологічний фактор, викликаний погіршенням інформаційного середовища на тлі геополітичної напруги.
Також на скупку бізнесом валюти впливали сезонні й тимчасові фактори – активізація бюджетних виплат у грудні і високі ціни на енергоносії.
"Ми бачимо, що ситуація на валютному ринку контрольована і поточний шок ринок проходить краще, ніж попередні. Попит населення на валюту залишається помірним", - підсумували в НБУ.
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Зазначимо, на понеділок, 31 січня, Нацрегулятор знизив офіційний курс долара до гривні після досягнення максимуму з лютого 2015 року - 28,78 гривень за один "вічнозелений" (мінус 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем).
Незважаючи на невелике зміцнення гривні, деякі аналітики прогнозують зростання курсу долара в перших числах лютого. За даними старшого аналітика Альпарі Вадима Іосуба, до кінця цього тижня готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.
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