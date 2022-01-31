У Нацбанку поспішили заспокоїти українців, розкривши, що відбувається на валютному ринку і звідки взявся підвищений попит на валюту.

У НБУ відзвітували за ситуацію з підвищеним попитом на валюту протягом минулого тижня 24-28 січня. Також стало відомо, що буде з гривнею найближчим часом.

Головною причиною в прес-службі НБУ називають психологічний фактор, викликаний погіршенням інформаційного середовища на тлі геополітичної напруги.

Також на скупку бізнесом валюти впливали сезонні й тимчасові фактори – активізація бюджетних виплат у грудні і високі ціни на енергоносії.

"Ми бачимо, що ситуація на валютному ринку контрольована і поточний шок ринок проходить краще, ніж попередні. Попит населення на валюту залишається помірним", - підсумували в НБУ.

Зазначимо, на понеділок, 31 січня, Нацрегулятор знизив офіційний курс долара до гривні після досягнення максимуму з лютого 2015 року - 28,78 гривень за один "вічнозелений" (мінус 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем).

Незважаючи на невелике зміцнення гривні, деякі аналітики прогнозують зростання курсу долара в перших числах лютого. За даними старшого аналітика Альпарі Вадима Іосуба, до кінця цього тижня готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.

Нагадаємо, курс долара до кінця зими, експерт розкрив, чого очікувати: "буде повністю залежати від..."

Як повідомляла Politeka, долар піде вгору, українцям розкрили, який буде курс: "у найближчий тиждень очікується ... »

Також Politeka писала, що у НБУ розкрили причину стрибків курсу долара, що чекає українців в 2022: "цей рік буде дуже важким...»