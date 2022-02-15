Онлайн-банкінг відомого українського "ПриватБанку" пережив масову ДДОС-атаку, через що мобільний додаток не працював кілька годин.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ТСН, сайт і додаток "Приват24" не працюють у багатьох українців. Через глобальний збій тисячі клієнтів не змогли отримати доступ до онлайн-платежів.

Відзначається, що збій стався 15 лютого. На проблеми з доступом до додатка скаржилися українці з усіх куточків країни.

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Олександр Дубинський, банк піддався масованій ддос-атаці, через що і виникли проблеми з платежами. За його словами, це пов'язано з активністю громадян.

"Проблеми посилюються потоком клієнтів, які намагаються зняти гроші в банкоматах і відділеннях", - пояснює він.

За словами Дубинського, люди знімають гроші через інформаційну істерію навколо військового вторгнення РФ.

Відзначимо, що станом на 18.00, у багатьох відновилася робота програми.

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