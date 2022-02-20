Один з них був українським розвідником. Про загибель капітана Антона Сидорова повідомила відома співачка, народна артистка України Світлана Білоножко у себе на ФБ-сторінці.

За її словами, Антону Сидорову було всього 35. Без батька залишилося троє дітей.

Світлана Білоножко згадала незвичайну історію знайомства з воїном, який, до всього іншого, ще й співав, а також мріяв зайнятися науковою діяльністю.

"Це для нас велике горе. А в 2015 році прямо з окопів Антон зі своїм другом Денисом Парижем приїхали до нас на фестиваль! Він так хотів заспівати свою пісню! І заспівав! У залі всі стоячи, плакали! Сьогодні Денис мені сказав: "Я рідко бачив Антона таким щасливим і натхненним як на вашому фестивалі! Антон багато ще не встиг, але й встиг дуже багато. Закінчив магістратуру, збирався зайнятися науковою працею і музикою. Вічна пам'ять і вічна наша любов синові України, Герою України! Ми плачемо...", - йдеться в некролозі.

Про загибель Антона Сидорова також повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на 58-й Мюнхенській конференції з безпеки.

"Правда, не знаю як вони зможуть пояснити свої дії двом убитим і трьом пораненим сьогодні в Україні солдатам. А головне трьом дівчаткам з Києва. Одній 10, другій 6, третій – всього рік. Сьогодні вони залишилися без батька. О 6 годині ранку за центральноєвропейським часом", - заявив Зеленський.

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