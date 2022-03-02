Люди зловили мародера і вирішили покарати його за законами воєнного часу. Це сталося в Нетішині Хмельницької області.
Відео було опубліковано на одному з Телеграм-каналів.
Під час Другої світової тих, хто обкрадав магазини і житлові будинки, прив'язували до стовпів зі спущеними штанами. Так вчинили і з чоловіком у Нетішині та наказали його ременем. Тепер він двічі подумає, перш ніж займатися мародорством.
Багато мерів українських міст дали дозволи на такі дії, щоб відвадити мародерів - так буде з кожним.
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