Російську військову техніку, захоплену як трофеї, відновлюватимуть, і знову використовуватимуть проти окупантів
Про те, хто буде займатися ремонтом як щодо цілих, так і значно пошкоджених танків, БТР/інших броньованих автомобілів, пише "
Як зазначається, вся подібна техніка стане ретельно вивчатися на предмет подальшого використання, оскільки досить часто окупанти просто її мінують. Після огляду бойових машин, проведеного фахівцями-саперами, техніку направлять на відновлення.
Втім, якщо машини на ходу, то на них всього лише зафарбують ворожі символи й нанесуть українські, тобто майже миттєво розгорнуть у зворотному напрямку, і використовують у боях з росіянами.
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Однак якщо техніка пошкоджена, її вантажать на платформи, і доставляють ближче до ремонтних потужностей, наприклад, на підприємства "Укроборонпрому". Саме тут, відразу після відновлення, бойові машини перефарбують і відправлять на фронт.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ворог несе втрати, здається в полон і кидає свою техніку.
Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ показали російську техніку, знищену під Києвом.
А до цього наш портал повідомляли про те, скільки живої сили та техніки знищили українці за дні повноцінної війни з Росією.