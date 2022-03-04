Будемо воювати проти ворога його ж зброєю.

Російську військову техніку, захоплену як трофеї, відновлюватимуть, і знову використовуватимуть проти окупантів

Про те, хто буде займатися ремонтом як щодо цілих, так і значно пошкоджених танків, БТР/інших броньованих автомобілів, пише " Auto24 ".

Як зазначається, вся подібна техніка стане ретельно вивчатися на предмет подальшого використання, оскільки досить часто окупанти просто її мінують. Після огляду бойових машин, проведеного фахівцями-саперами, техніку направлять на відновлення.

Втім, якщо машини на ходу, то на них всього лише зафарбують ворожі символи й нанесуть українські, тобто майже миттєво розгорнуть у зворотному напрямку, і використовують у боях з росіянами.

Однак якщо техніка пошкоджена, її вантажать на платформи, і доставляють ближче до ремонтних потужностей, наприклад, на підприємства "Укроборонпрому". Саме тут, відразу після відновлення, бойові машини перефарбують і відправлять на фронт.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ворог несе втрати, здається в полон і кидає свою техніку.

Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ показали російську техніку, знищену під Києвом.

А до цього наш портал повідомляли про те, скільки живої сили та техніки знищили українці за дні повноцінної війни з Росією.