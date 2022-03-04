Поки є такі люди - Україна триматиметься.

Патріоти України вийшли на мітинг протесту, і здивували російських окупантів

Те, як справжні громадяни своєї країни, і це зовсім не Російська Федерація, приголомшили загарбників рідного селища, можна побачити в Telegram-каналі " 24 канал ".

Просто захоплення їх силою духу викликає те, як жителі Новопскова, що в Луганській області, мужньо стоять перед щільним рядом військових з країни-агресора, не випускаючи з рук Прапора України, і хором співають наш гімн.

При всьому цьому, в центрі селища зібралося досить багато українців, від підлітків, до вельми літніх людей, і вони не відчувають ніякого страху.

Варто відзначити, що Новопсков був захоплений сьогодні, 4-го Березня, про що радісно і цинічно повідомив радник глави МВС ЛНР, Віталій Кисельов, заявивши:

"Новопсков під контролем ЛНР, він звільнений. Фашисти бігли, як ошпарені окропом".

Як ми вже бачимо, під фашистами, схоже, цей глава чогось там, має на увазі себе. І - так, бігти доведеться їм, якщо, звичайно, встигнуть.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що сенатор США порадив росіянам самим ліквідувати Путіна.

Також раніше ми інформували про те, що в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.

А до цього наш портал повідомляли про те, що МВС України опубліковано перший список полонених з військ РФ.