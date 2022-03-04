Патріоти України вийшли на мітинг протесту, і здивували російських окупантів
Те, як справжні громадяни своєї країни, і це зовсім не Російська Федерація, приголомшили загарбників рідного селища, можна побачити в Telegram-каналі "
Просто захоплення їх силою духу викликає те, як жителі Новопскова, що в Луганській області, мужньо стоять перед щільним рядом військових з країни-агресора, не випускаючи з рук Прапора України, і хором співають наш гімн.
При всьому цьому, в центрі селища зібралося досить багато українців, від підлітків, до вельми літніх людей, і вони не відчувають ніякого страху.
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Варто відзначити, що Новопсков був захоплений сьогодні, 4-го Березня, про що радісно і цинічно повідомив радник глави МВС ЛНР, Віталій Кисельов, заявивши:
"Новопсков під контролем ЛНР, він звільнений. Фашисти бігли, як ошпарені окропом".
Як ми вже бачимо, під фашистами, схоже, цей глава чогось там, має на увазі себе. І - так, бігти доведеться їм, якщо, звичайно, встигнуть.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що сенатор США порадив росіянам самим ліквідувати Путіна.
Також раніше ми інформували про те, що в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.
А до цього наш портал повідомляли про те, що МВС України опубліковано перший список полонених з військ РФ.