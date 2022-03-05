Як пише Politeka.net, українці 10-й день захищають Україну від російських окупаційних військ, які пішли в наступ 24 лютого. За цей час рахунок знищених ворожих солдатів пішов на тисячі, а військової техніки на сотні. Форбс вирішив підрахувати в грошах, скільки втратила російська армія. Прес-служба Національної гвардії України опублікувала підрахунки авторитетного видання.

"Українська армія знищила російську військову техніку на 3 мільярди доларів-Forbes

В ході війни українська армія знищила російську військову техніку на суму 331,2 млрд рублів, або на близько 3 млрд доларів.

Серед цієї техніки 33 літаки, 37 вертольотів, 251 танк і 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, літаки і вертольоти разом – 1,1 млрд доларів.

Зазначається, що така вартість приблизно: Forbes брав вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках - 4 млн доларів, за такою ціною РФ поставляла танки в Алжир в 2006 році.

Поки невідомо, які літаки були збиті. Серед використовують РФ Су-25 за 11 млн доларів, Су-30 – 33 млн доларів, Су-34 – 36 млн доларів. Збройні Сили України також збили два великих десантних літаки Іл - 76 під Вальковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн.доларів", - написано було в публікації.

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