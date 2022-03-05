Губернатор Миколаївської області Віталій Кім розповів про ситуацію в Миколаєві і області станом на вечір 5-го березня.

Як пише Politeka.net, українські війська сьогодні добилися значного успіху по Миколаївському напрямку. Губернатор Миколаївської області Віталій Кім записав нове відео, розповівши про ситуацію в місті і області по стані на половину п'ятого вечора, 5-го березня.

"Миколаїв, 16: 35, 5 березня. Окупантів вибили з міста. У нас багато трофейної техніки. Ми їх вибили не тільки з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. В основному в напрямку Херсона. А далі Шевченко, Промінь, Снігурівка.

Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити-Цивільне затримання. На жаль, у нас є втрати і серед мирного населення. У місті немає ніякої ворожої техніки. Місто на замку. Величезна подяка військовим за їх роботу! !!! Повітряну тривогу знімаємо " - ділиться Кім останніми успіхами.

"Добрий день, ми з України. Дивіться, підходять війська, стріляють, місто працює в штатному режимі, якщо буде зовсім все погано, то тоді підемо в підвал, але насправді ми готові відбивати їх, тому не переживайте - все під контролем", - ще вдень сказав Віталій Кім.

"Не панікуйте, зараз там з Кульбакіно з буквою "z". Це захоплена нами техніка. Не стріляйте", - додав У ще одному відео Кім.

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