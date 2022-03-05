Як пише Politeka.net, українські війська сьогодні добилися значного успіху по Миколаївському напрямку. Губернатор Миколаївської області Віталій Кім записав нове відео, розповівши про ситуацію в місті і області по стані на половину п'ятого вечора, 5-го березня.
"Миколаїв, 16: 35, 5 березня. Окупантів вибили з міста. У нас багато трофейної техніки. Ми їх вибили не тільки з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. В основному в напрямку Херсона. А далі Шевченко, Промінь, Снігурівка.
Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити-Цивільне затримання. На жаль, у нас є втрати і серед мирного населення. У місті немає ніякої ворожої техніки. Місто на замку. Величезна подяка військовим за їх роботу! !!! Повітряну тривогу знімаємо " - ділиться Кім останніми успіхами.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Ворог підірвав залізничні колії під Києвом: термінове попередження щодо евакуації
Арестович повідомив, про що вдалося домовитися з окупантами:"Це дуже добре"
Шахіст-зрадник України отримав по заслугах: що відомо
Осадча жорстко звернулася до Ані Лорак, Регіни Тодоренко і Лободи: "Ти точно знаєш, що відбувається"
"Добрий день, ми з України. Дивіться, підходять війська, стріляють, місто працює в штатному режимі, якщо буде зовсім все погано, то тоді підемо в підвал, але насправді ми готові відбивати їх, тому не переживайте - все під контролем", - ще вдень сказав Віталій Кім.
"Не панікуйте, зараз там з Кульбакіно з буквою "z". Це захоплена нами техніка. Не стріляйте", - додав У ще одному відео Кім.
Нагадавши, солдати і офіцери Білорусі масово відмовляються від вторгнення в Україну
Також Politeka повідомляла, що Бердянськ слідом за Херсоном повстав проти російських окупантів
А ще Politeka писала, що бійці ЗСУ перейшли в контрнаступ під Харковом, окупанти кидають техніку і біжать: показові кадри