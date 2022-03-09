Російські окупанти все частіше, для формування пропагандисткою "картинки", видають свою ж знищену техніку за нашу

Російські канали показують свої ж згорілі танки та іншу техніку, вважаючи, що недалекі глядачі з РФ приймуть цей мотлох за український. Про це, посилаючись слова, що прозвучали на брифінгу, проведеному радником керівника Офісу Президента, Олексієм Арестовичем, пишуть "Українські національні новини".

За словами Арестовича, ЗСУ завдає шкоди противнику, той втрачає свої морально-вольові якості, тому знаходиться здебільшого в досить безпорадному стані, після чого і здається нашим військам. Однак щоб зусилля не пропадали даремно, країна-агресор переносить їх у свій "затишний" інформаційно-психологічний простір, ближче до телевізора.

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"Наші фахівці вже виявили, що більшість знищеної української техніки - знищена техніка російських військ, яку журналісти знімають, або ж виставляють в такому ракурсі, що нібито це несуть втрати Збройні Сили України", - підкреслив Арестович.

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війна, російська техніка, танк

Безумовно, Збройні Сили України та Сили оборони несуть деякі втрати, але ці втрати набагато менше, ніж у "російської орди".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Президент України, Володимир Зеленський, на другий тиждень війни з Росією звернувся до українців з важливими словами.

Також раніше ми інформували про те, що ще один ворожий літак збили над Києвом.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Володимир Зеленський підказав російським солдатам, як їм поки ще можна врятуватися.