Російські окупанти все частіше, для формування пропагандисткою "картинки", видають свою ж знищену техніку за нашу

Російські канали показують свої ж згорілі танки та іншу техніку, вважаючи, що недалекі глядачі з РФ приймуть цей мотлох за український. Про це, посилаючись слова, що прозвучали на брифінгу, проведеному радником керівника Офісу Президента, Олексієм Арестовичем, пишуть " Українські національні новини ".

За словами Арестовича, ЗСУ завдає шкоди противнику, той втрачає свої морально-вольові якості, тому знаходиться здебільшого в досить безпорадному стані, після чого і здається нашим військам. Однак щоб зусилля не пропадали даремно, країна-агресор переносить їх у свій "затишний" інформаційно-психологічний простір, ближче до телевізора.

"Наші фахівці вже виявили, що більшість знищеної української техніки - знищена техніка російських військ, яку журналісти знімають, або ж виставляють в такому ракурсі, що нібито це несуть втрати Збройні Сили України", - підкреслив Арестович.

Безумовно, Збройні Сили України та Сили оборони несуть деякі втрати, але ці втрати набагато менше, ніж у "російської орди".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Президент України, Володимир Зеленський, на другий тиждень війни з Росією звернувся до українців з важливими словами.

Також раніше ми інформували про те, що ще один ворожий літак збили над Києвом.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Володимир Зеленський підказав російським солдатам, як їм поки ще можна врятуватися.