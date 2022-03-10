Українські водії можуть скористатися альтернативними маршрутами для пасажирських автоперевезень

Унаслідок величезних заторів на основних автомагістралях України, громадянам краще скористатися іншими маршрутами, за умови прямування в напрямку зі сходу на захід. Детальні карти розміщені Міністерством інфраструктури на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Такі рекомендації з'явилися внаслідок значних проблем з проїздом вантажівок, що везуть гуманітарні вантажі, запущених заради підтримки життєдіяльності населених пунктів у найбільш постраждалих від війни регіонах.

Альтернативні напрямки проїзду з Києва, Дніпра, Полтави та Миколаєва в західні регіони, і в назад, виглядають нижчезазначеним чином:

Зазначимо, що ці маршрути, обрані через високу якість дорожнього покриття, на них менше блокпостів, і рідко виникають затори через рух вантажного транспорту.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Арестович розповів, чому кияни можуть не побоюватися захоплення.

Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ знищили пункт управління та дивізіон "Іскандер-М".

А до цього наш портал повідомляли про те, що Арестович повідомив, які точки зараз безрезультатно намагаються захопити російські військові.