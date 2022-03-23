Підрозділи вийшли перед початком Великої війни в зону ООС і ще на марші прийняли перші бої. Зараз захищають Рубіжне.

Рубіжне Луганської області під захистом воїнів ЗСУ. Про це сьогодні, 23-го березня, повідомляє волонтер Роман Доник у Facebook. Тричі окупанти відзвітували про "звільнення". Тричі збрехали.

"Місто тримається. Місто під контролем України. Кістяк оборони підрозділу 4-ї бригади оперативного призначення НГУ. Це не секрет, є офіційне повідомлення і заява від бригади.

Підрозділи вийшли перед початком Великої війни в зону ООС і ще на марші прийняли перші бої. Зараз захищають Рубіжне. За даними перехоплень і полонених, втрати ворога під Рубіжним, як мінімум, батальйон в живій силі. Техніку вже ніхто не вважає.

Штурми йдуть щодня. З 5 ранку до темряви. Штурмують три батальйони двох бригад. Але зведена артилерійська група за підтримки авіації. Бої йдуть за кожну будову. Це бригада, яка вчилася воювати і зачищати саме міські забудови», - повідомляється сьогодні.

Ми також писали, "Російська орда" продовжує завдавати безладних ударів по цивільних об'єктах в нашій країні. Про те, які будівлі цього разу вирішили розбомбити "орки", пишуть у Telegram-каналі Луганської ОВА .

Зокрема, в Сєвєродонецькому районі Луганської області, в місті Рубіжне, окупанти пошкодили будівлю інтернату для слабозорих "кришталик", міськлікарню і 3 школи. Також, загинули 4 людини.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Горбунов звернувся до росіян, не підбираючи слів.

Також раніше ми інформували про те, що Генштаб повідомив про зміни на фронті.

А до цього наш портал повідомляли про те, що окупанти обстріляли Київ у кількох районах.