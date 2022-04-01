Також наголошується, що цю війну визнають злочинною і ніяких пільг не буде.

Як пише Politeka.net, український полк" Азов " записав відеозвернення до російських солдатів. Про це повідомляється на різних телеграм-каналах з посиланням на "АЗОВ-Маріуполь".

"Запам'ятайте, ваші сім'ї в разі вашої загибелі не отримають нічого. Ви в разі інвалідності-не отримаєте нічого. Нічого крім звання військовий злочинець. За примхою алкоголіка командира. Ще не пізно зробити правильний вибір " - сказано у зверненні.

Також наголошується, що цю війну визнають злочинною і ніяких пільг не буде.

«У бажанні показати світу нову і велику Росію влада особисто поставила хрест на її майбутньому. Повертайтеся додому. Для вас це єдиний вихід із ситуації. Крім смерті і каліцтв. Для життя в Росії бути калікою - це вирок. Забуття і осуд - ось що вас чекає в майбутньому».

Ми також писали, російський бойовий вертоліт КА - 52 пішов слідом за своїм військовим кораблем.

Так, під час виконання бойового завдання в Харківській області стрілець-зенітник підрозділу протиповітряної оборони однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗС України солдат Віталій к.знищив бойовий вертоліт ЗС РФ Ка-52, відомий серед військових як "Алігатор".

Виявивши ворожу ціль-російський вертоліт Ка-52, на висоті близько п'ятисот метрів, десантник здійснив бойовий пуск з ПЗРК в напрямку цілі і вразив її. Вертоліт вибухнув у повітрі.

Нагадавши, повернули під контроль ЗСУ: з'явилося відео руйнувань в Ірпені після навали російських орків

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