У мережі звернули увагу на черговий фейк російської пропаганди. Цього разу окупанти взяли в полон мирних громадян, а після для камери видавали їх за українських військових.
Про це в Twitter пише українка Ірина.
За її словами, в одному з роликів на російському телебаченні її подруга впізнала свого батька, на якому була військова форма, хоча той не воював. До подібних дій окупанти вдавалися, зокрема, в Гостомелі Київської області.
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"Вуйко Романа Івановича, (на фото він), і багатьох жителів Гостомеля, взяли в полон і вивезли за грати. Цивільних чоловіків переодягають у форми і видають за військових. Роман у переддіабетному стані і має 2-у групу інвалідності", - уточнила вона.
Нагадаємо, російські війська отримали базу даних наших активістів і воїнів АТО.
Як повідомляла Politeka, окупанти відкрили в Білорусі базар для торгівлі награбованим в Україні.
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