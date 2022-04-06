Після перемоги України єдина можлива форма спілкування з російським народом - через закритий кордон, "не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу".

У рф ненавистю до українського народу відрізняються не тільки військові путінської армії, а й фактично діти. Сестра одного з окупантів, все ще школярка, закликає швидше знищувати всіх українців і повертатися додому.

Про це дитина сказала в черговій перехопленій Службою безпеки України розмові окупантів.

"Прошу тебе, швидше вбивай всіх українців і приїжджай додому", - попросила дівчинка в листі до брата.

З аудіо стає зрозуміло, що її звуть Бабаєва Єлизавета і лист вона відправила разом зі шкарпетками російському вояку Бабаєву Валерію, який воює проти України.

Таку гумдопомогу збирали в школі. І цим загарбник, сміючись в трубку, хвалиться в телефонній розмові з родичкою, ласкаво називаючи її "щуроподібна".

"Правильно, дитина все по факту сказала... Пішли вони на х * й, ці люди", - піддакує йому жінка, яскраво демонструючи всю миролюбність і доброту "народу-асвабадителя".

Кожна нова перехоплена розмова окупантів лише зміцнює думку: після перемоги України єдина можлива форма спілкування з російським народом – через закритий кордон, "не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу".

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