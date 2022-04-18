Відомо, що окупанти силою вивозять з Маріуполя та інших тимчасово окупованих міст Донбасу дітей.

20 тисяч людей потрапили в полон російських окупантів. Зараз їх примусово утримують у фільтраційних таборах під Маріуполем по лінії Мангуш-Микільське-Ялта. Такі табори колись робили під час Другої світової війни.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своєму Telegram-каналі.

Військові кремля затягують і уповільнюють процедуру, щоб перешкодити евакуації цивільного населення. Більше того, окупанти роблять це навмисно.

"Також ще 5-7 тис. осіб перебувають у фільтраційному таборі в с. Безіменне на стадії підготовки до депортації", – додає Андрющенко. Йдеться про населений пункт, який знаходиться на березі Азовського моря в Донецькій області.

Варто відзначити – також відомо, що окупанти силою вивозять з Маріуполя та інших тимчасово окупованих міст Донбасу дітей. Неповнолітніх кремль використовує для пропаганди, чим порушує норми Міжнародного права.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.

Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.