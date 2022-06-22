Про них розповів в ефірі телемарафону міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він підкреслив, що головним завданням у новому навчальному році буде створення безпечних умов навчання для дітей.

"Ми рекомендуємо 1 вересня розпочати освітній процес у школах очно. У разі активних бойових дій в окремих областях рекомендуємо почати освітній процес виключно в дистанційній формі (відповідно до рішення керівника ОВВА)", - заявив міністр.

Він розповів, що напередодні обговорював підготовку до нового навчального року з президентом України, а також своїми колегами з МВС, Мінрегіону та інших відомств.

За підсумками обговорення було вирішено запровадити низку нововведень, покликаних забезпечити безпеку учнів.

"Для учасників освітнього процесу буде створено паспорт безпеки, в закладах обов'язково буде Охорона, спеціальне обладнання для оповіщення сигналу тривоги, А для дітей будуть проходити виховні та тренувальні години", - розповів Шкарлет.

Він ще раз підкреслив, що першочерговою умовою роботи навчальних закладів з вересня буде безпека, життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу.

Нагадаємо, українцям розповіли, як отримати компенсації від ЄСПЛ.

Як повідомляла Politeka, виплати українцям різко обмежили, озвучена альтернатива.

Також Politeka писала, що деякі українці мають право на новий вид допомоги, кого це стосується.