В Україні триває повномасштабна війна, частина бізнеса або зовсмі не працює, а, отже не сплачує ЄСВ за своїх працівників, або змушена скорочувати робочі місця.

Що буде з пенсіми розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Politeka.net.

За його словами, доходи Пенсійного фонду (ПФУ) за підсумками першого півріччя зросли майже на 11% і склали 272,7 млрд грн.

І це, за його словами, свідчить про те, що пенсійна система залишається стійкою і стабільною.

«Фінансування з держбюджету збільшилось усього на 4% (89,5 млрд грн). Водночас власні доходи ПФУ зросли на 14,6% (183,2 млрд грн). Це дозволяє державі повністю і своєчасно виконувати свої зобов’язання з виплати пенсій, а також їх індексації та осучаснення», - розповів Гетманцев.

Додамо, що раніше було озвучено також План відновлення України, який передбачає модернізацію пенсійної системи. Зокрема, йдеться про уніфікацію умов пенсійного забезпечення з урахуванням особливостей трудової діяльності та сплати внесків; перехід від системи пільгових пенсій до накопичувальної професійної пенсійної системи та впровадження заходів стимулювання для роботодавців та фізичних осіб для додаткового приватного корпоративного пенсійного страхування.

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