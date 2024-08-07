До кінця 2024 року Україна має літати на 20 винищувачах американського виробництва.

Решта, обіцяна так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, прибуде партіями протягом 2025 року.

Розчарування з приводу того, як довго літаки доставлялися в Україну, сильне, каже Бен Ходжес, колишній командувач американських військ у Європі.

Він каже, що однією з причин затримки у наданні достатньої кількості F-16, щоб вплинути, є «жалюгідна» відсутність навчальних місць для українських пілотів — «політичне рішення адміністрації». Мовні труднощі також зробили свій внесок.

Наскільки більшу різницю принесуть F-16? Дуглас Баррі, експерт із військово-повітряних сил Міжнародного інституту стратегічних досліджень, вважає, що головна безпосередня цінність — це підвищення морального духу.

Початкові цифри невеликі, і українці використовуватимуть їх обережно, щоб уникнути втрат, які дадуть Росії пропагандистську перемогу. Але вони мають розпочати вносити поступову різницю.

Згідно з повідомленнями, Америка оснащує F-16 передовими ракетами класу «повітря-повітря» (такими як далекобійна версія AIM-120 і AIM-9 X, новітня версія Sidewinder), а також високошвидкісними протирадіолокаційними ракетами.

Вони зможуть нести до чотирьох плануючих бомб GBU -39 (по суті, снаряд з короткими крилами, який можна запускати з літака), які, хоч і менші за свої російські аналоги, набагато точніші і далекобійніші.

Вони також можуть нести касетні боєприпаси для використання проти військ та бронетанкових формувань. Повідомляється, що модернізовані радари вже в дорозі.

F-16 могли б зменшити безкарність, з якою російські Су-34 обстрілювали передові лінії України.

F-16 можуть використовувати більш дешеві ракети AIM-9 X з тепловим наведенням, щоб збивати крилаті ракети, які паралізують громадянську інфраструктуру України.

Україна була задоволена французькими та шведськими пропозиціями винищувачів Mirage та Gripen.

Джерело: economist .

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як війна йтиме до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні погрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.