Український боксер Іван Редкач обурився ситуацією, яка нещодавно відбулася в полтавському супермаркеті

Чоловікові в черзі не сподобалося, що касирка дала йому здачу монетами, і він шпурнув гроші їй в обличчя.

Редкач не зміг пройти повз і прокоментував інцидент.

«Як можна жити в оточенні такого бидла? Навіть ніхто не посмів в ніс дати з перекладом на печінку цій тварині, заступитися за жінку».

Крім того, в коментарях під відео відзначився ще один український екс-чемпіон світу Віктор Постол

«Нас не було поруч, я б точно напевно притушив би. Я б точно його загальмував і сказав би йому: «Що робиш?» А там, походу, чекав його відповіді. Але, я впевнений, що після його відповіді – я б йому накинув».

Нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик зізнався, що предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій дозволив йому бити депутатів

"Я часто спілкуюся з Блаженнішим Онуфрієм. Це дуже великий для мене авторитет. Я запитав: "Блаженніший, якщо мені не подобається якийсь депутат, який бурчить на мене, можна йому дати?". Він каже: "Сашенька, можна. Але тільки щоб кості не ламати". Тобто, щоб сильне каліцтво не завдати. А так – щоб розбурхати: "Ей, друже, ти на землі. Зупинись", - заявив Усик.

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