Екс-півзахисник "Динамо" Олександр Алієв розповів про своє ставлення до Росії

"Путін робить все для росіян, для людей похилого віку, щоб вони жили нормально. Але, ще раз, ми всі прекрасно розуміємо, що скрізь крадуть. Що мені подобається в Путіні — так це те, що в Росії є спорт. Розвинені всі види. А в Україні цього немає. Був футбол, і його вбили і замучили, - розповів Алієв порталу sport24.ru.

Але футболіст вважає Крим українським.

"Крим - це Україна. Хочу, щоб братні народи Росії і України жили так само, як це було до 2013 року. Щоб ми дружили і добре ладнали, для мене це важливо.

Повернути Крим Україні? Це президенти повинні між собою домовлятися. Те, що ми бачимо по телевізору, що там Порошенко звинувачують… Ніхто нічого не знає. Якби люди знали правду, то все б давно вирішилося. І ніхто б не забирав у нас Крим, усе було б нормально, - рюзюмировал Алієв.

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"Я їжджу в Крим, коли у мене виходить. Сестра живе там, куми живуть. Як ставлюся до того, що відбувається? Це біда, що відбувається. Помирає дуже багато людей. Війна – це завжди страшно, це дуже погано", - резюмував Усик.

Боксер заявив, що "ми кинули своїх громадян напризволяще".

"Знаєте, що ми зробили? Ми кинули своїх громадян напризволяще. Ми просто забули. Кричимо: «Територія! Чий Крим?» Я вам скажу: «Так хрін з тобою, Крим. Люди, які там – ось і є Крим». На Донбасі, скрізь, ми забуваємо про людей. Говоримо: «Територія, територія, територія». Добре, а люди? Це не найцінніше?

Ось уявляєте, щоб півтора мільйона кримчан переїхали в Київ чи ще кудись? Куди вони поїдуть без нічого, без нікого. У тому ж Донецьку, в тому ж Луганську. Я переживаю за людей, я реально про це думаю іноді. Думаю про те, як вони там", - резюмував Усик.

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