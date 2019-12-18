Голосування за імпічмент президента США Дональда Трампа в Палаті представників Конгресу США відбудеться в середу, 18 грудня

Про це заявила спікер Палати Ненсі Пелосі, передає dpa.

Наголошується, що Палата представників повинна схвалити дві статті імпічменту, за якими звинувачують нинішнього президента США. Спікер назвала імпічмент "одним з найбільш урочистих повноважень, наданих Конституцією", і закликала всіх членів нижньої палати вранці "бути готовими для історичного голосування".

Це буде третій раз, майже 250-річної історії існування США, коли президенту загрожує імпічмент. Однак жоден президент не був відсторонений від посади, і Трамп, швидше за все, також залишиться на посаді. Для його відставки необхідна більшість у дві третини голосів.

Демократи звинувачують президента США тому, що він зловживав своїм службовим становищем, пропонуючи Україні почати розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена і утримуючи військову допомогу в якості засобу для досягнення цієї мети. Він також, як стверджується, перешкоджав розслідуванню цієї справи Конгресом.

Якщо голосування відбудеться успішно, документи щодо імпічменту передадуть в Сенат. Однак більшість сенаторів є республіканцями і можуть не підтримати голосування за відставку свого представника з поста президента.

Раніше ми повідомляли, колишній представник США в Україні Курт Волкер під час слухань у Конгресі з розслідування імпічменту Трампа видав всю правду про ставлення американського лідера до Володимиру Зеленському. Так, за словами Волкера, президент США поставився до перемоги Зеленського скептично. Трамп був упевнений в тотальній корумпованості в Україні. Волкер додав, що негативну інформацію про Зеленском і Україні в цілому Трампу доніс Джуліані.

Нагадаємо, що Державний департамент випустив майже 100 сторінок записів, в якому містився ряд документів, що стосуються відносин адміністрації Трампа з Україною.

Серед інших записів, спливли електронні листи, що підтверджують численні контакти в березні 2019 року між державним секретарем Майком Помпео і адвокатом Трампа Руді Джуліані, принаймні, одному з яких сприяла помічниця президента Трампа Мадлен Вестерхаут.

«Ми можемо бачити, чому Майк Помпео відмовився надати цю інформацію Конгресу. Це показує, що Руді Джуліані звертався в Овальний кабінет до секретаря Помпео, щоб полегшити наклепницьку кампанію Джуліані проти посла США (Марі Йованович, - прим.ред.)", - йдеться в повідомленні American Oversight.

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