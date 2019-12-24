Схоже режисер Тигран Кеосаян такий же пропагандист Кремля, як і його дружина

Чоловік топ-пропагандистки Кремля вразив заявою про Україну під час прямого ефіру

Так, скандальний російський режисер Тигран Кеосаян, який за сумісництвом є чоловіком топ-пропагандистки Кремля Маргарити Симонян зробив зухвалу заяву про Україну.

Він заявив, що Україна нібито лише частина Російської Федерації, вона ніколи не була і не буде самостійною державою.

Свою скандальну заяву він зробив під час ефіру пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі "Росія 1". Тигран звернувся до українців і сказав, що вони є частиною РФ і будуть їздити по Кримському мосту, адже він нібито частина однієї країни.

"Найголовніше, що ми, як держава, а найголовніше Ви, як частина "великої держави". Адже Україна - це частина "великої" Російської держави. Тому найголовніше, що ми російські люди не можемо жити без великих звершень. Тому я хочу привітати всіх хто працював на цьому мосту всі ці чотири роки. Ви теж, колись будете на ньому їздити, адже ми одна країна", - вибухнув своїми недоречними заявами Тигран Кеосаян.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зізнався, що в Росії просто обожнюють Україну і скоро багато росіян будуть жити на її території.

"Ви б знали, скільки у нас етнічних українців серед членів уряду, членів Ради Федерації, депутатів Держдуми. Ми взагалі любимо українців. У нас антиукраїнських настроїв і близько немає", - єхидно збрехав Соловйов.

Соловйов також посміхаючись заявив, що тільки до кінця 2019 року на території ДНР і ЛНР буде 200 тисяч російських громадян.