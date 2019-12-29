Політика Володимира Путіна призвела до знищення найважливіших інститутів демократії в РФ

таку думку озвучив російський опозиціонер і фінансист Слава Рабінович, передає Апостроф.

За словами Рабіновича, в Російській Федерації сьогодні демонтовані не тільки незалежні інститути демократії, але й сама держава.

"Немає демократії - це було б півбіди. В Росії демонтовано сама держава. Адже як повинна бути влаштована держава під назвою "Російська Федерація"? По-перше, вона має бути федерацією, але федерація та федералізм в РФ знищені, демонтовані Путіним та його ОЗУ. По-друге, за Конституцією в РФ повинні бути три незалежні одна від одної гілки влади. Вони не тільки не незалежні, їх просто не існує – вони демонтовані Путіним та його ОЗУ. У Росії немає судової гілки влади – це не суд, не судова система. Немає законодавчої влади – це не парламент. Немає виконавчої влади – це не уряд. Немає глави держави – це не президент. Немає неофіційною "четвертої" гілки влади – незалежних ЗМІ. Гілок влади в Росії не існує, вони всі демонтовані і знищені", - пояснив опозиціонер свою точку зору.

Слава Рабинович також назвав оточення Володимира Путіна "бандитами", які незаконно захопили владу в країні.

"Отже, підсумок: конституційних гілок влади немає, незалежних ЗМІ немає, головних інститутів демократії – виборів і змінюваності влади – теж немає. Держави немає. Держава демонтована і знищена саме Путіним та його ОЗУ. А значить, знищені і всі механізми прогнозування. І у нас немає цих механізмів прогнозування не тому, що ми їх не знаємо, а тому, що їх саме знищили ці бандити", - впевнено додав фінансист.

"Єдине, що видніється на горизонті – це експоненціально прискорюється деградація того, що залишилося від Росії – у всьому. На жаль, відбувається і прискорюється така деградація і самого головного – людського капіталу. Це, рано чи пізно, через якісь несподівані події або більш плавно, призведе до катастрофи, за обрієм якої нічого не видно. Ми не знаємо, що насправді буде після катастрофи. Але можемо припустити, з великою ймовірністю, що Росія розвалиться, в черговий раз у своїй історії. З кратним, дуже кратним зниженням рівня життя сплячого сьогодні більшості народонаселення", — резюмував Рабинович у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що у Володимира Путіна перейшли всі межі і нахабно пригрозили Україні знищенням. За словами Валентини Матвієнко, Київ повинен прийняти кремлівську сторону, інакше "нормалізації відносин" між Україною і Росією не буде.

"новій владі України треба визначитися. Не вийде посередині. І там бути хорошим, і там не вийде. Якщо вони усвідомлюють небезпеку всього , що сталося в 2014 році, результати "державного перевороту", найпотужніше вплив націоналістичних сил на ситуацію в Україні і не почнуть рішучих кроків, очікувати подальшого поліпшення ситуації в Україні не доведеться. І думаю, що прорив у російсько-українських відносинах теж не вийде", – поставила Матвієнко зухвалий ультиматум Україні.

На цинічну заяву соратника Володимира Путіна відреагував журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, якщо Україна піде на поводу у окупантів, то наша країна може просто зникнути

Нагадаємо, Цимбалюк познущався над пропагандистами з ОРДЛО

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк не стримався і розніс Путіна за показуху в Криму

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