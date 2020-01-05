В результаті авіаудару по військовому коледжі загинули щонайменше 28 кадетів, ще 18 отримали поранення

Атака сталася в суботу ввечері в столиці Лівії - Тріполі. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

Як повідомляє уряд національної єдності, від авіаудару постраждав житловий квартал Ель-Хадба ель-Хадра, де розташовано навчальний заклад.

Уряд, який підтримує ООН, поклав відповідальність за напад на лівійську національну армію. За їх даними, до нападу причетні прихильники командувача лівійської національної армією фельдмаршала Халіфа Хафтара.

Після авіаудару голова Верховного держради Халед аль-Мишри зажадав президента розірвати відносини з країнами, які підтримують Хафтара, у тому числі з Єгиптом і Об'єднаними Арабськими Еміратами, і сформувати «військове уряд».

Раніше, 3 січня лівійська національна армія почала наступ на Тріполі. Її голова Халіфа Хафтар заявив, що Туреччина намагається контролювати Лівію, а самій країні загрожує колонізатор. Все це відбулося після рішення парламенту Туреччини підтримати відправку військ до Лівії за ініціативою президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Зазначимо, український політолог і блогер Володимир Горбач заявляв, що у 2020 році Україна опиниться в серйозній небезпеці через війни на Близькому Сході.

Він звернув увагу, що в Сирії та Лівії є російський слід. У цих воюючих країнах Росія і Туреччина опинилася на різних сторонах фронту.

До всього іншого, в Лівії російські найманці воюють на боці генерала Хафтара, який хоч і бореться за Тріполі, але сам базується в Кіренаїки – східній частині лівійського узбережжя. І ще він підтримується генералітетом Єгипту. Тому навряд чи турки підуть в Кіренаїки і цей конфлікт ще довго не закінчиться.

За словами Володимира Горбача, всі світові події не зможуть не позначиться на ситуації в Україні.

🇱🇾 — BREAKING: Airstrike by forces loyal to Khalifa Haftar American citizen who is the head of the Libyan National Army) hits military academy in Libya's capital Tripoli, killing at least 30 people - AJ



pic.twitter.com/1KdpRLeIkF — Yeshayahu (@BelaazReporter) January 5, 2020

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

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