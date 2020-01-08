Легендарний актор Крістофер Біні помер у себе вдома

Сумні новини прийшли з Великобританії. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter.

На 79 році життя помер відомий актор – кумир минулих поколінь Крістофер Біні. Журналісти вторять інформацію, що надійшла від дітей актора, мовляв той, відійшов в інший світ "в улюбленому кріслі і спокійно". За офіційною інформацією – Біні помер у своєму будинку в графстві Кент.

Перша слава прийшла до Біні, коли він зіграв роль в серіалі «Upstairs, Downstairs» («Вгору-вниз») і «Last the Summer Wine» («Останнє літнє вино»). Також його пам'ятають по роботі в сіткомі «In Loving Memory» («У пам'яті люблячого…»), який йшов на телеканалі ITV з 1979 по 1986 і багатьох інших.

Відомо, що на самому початку своєї кар'єри Біні був дитячого актором, виступав з постановками в театрах.

Варто також відзначити, що в мережі безліч людей і коллег Біні по цеху постять пам'ятні ролики про нього, а також відгукуються про актора, як про великого оптиміста, «фірмову посмішку якого – неможливо забути».

За деякими даними, Кріс Біні помер ще 3 січня, за деякими – 5-го числа.

Very sorry to hear of the death of actor Christopher Beeny aged 78 best known for playing Edward the footman in Upstairs Downstairs(here just returned from the trenches of France in WW1) RIP pic.twitter.com/EV4G1nlE2Q — John pitchford 🌹 (@Johnnypapa64) January 8, 2020

Нагадаємо, раніше в аеропорту Чикаго раптово помер американський виконавець Juice Wrld.

Як повідомляють ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня, у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер. Що стало причиною серцевого нападу, не повідомляється.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейп і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

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