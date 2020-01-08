Легендарний актор Крістофер Біні помер у себе вдома
Сумні новини прийшли з Великобританії. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter.
На 79 році життя помер відомий актор – кумир минулих поколінь Крістофер Біні. Журналісти вторять інформацію, що надійшла від дітей актора, мовляв той, відійшов в інший світ "в улюбленому кріслі і спокійно". За офіційною інформацією – Біні помер у своєму будинку в графстві Кент.
Перша слава прийшла до Біні, коли він зіграв роль в серіалі «Upstairs, Downstairs» («Вгору-вниз») і «Last the Summer Wine» («Останнє літнє вино»). Також його пам'ятають по роботі в сіткомі «In Loving Memory» («У пам'яті люблячого…»), який йшов на телеканалі ITV з 1979 по 1986 і багатьох інших.
Відомо, що на самому початку своєї кар'єри Біні був дитячого актором, виступав з постановками в театрах.
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Варто також відзначити, що в мережі безліч людей і коллег Біні по цеху постять пам'ятні ролики про нього, а також відгукуються про актора, як про великого оптиміста, «фірмову посмішку якого – неможливо забути».
За деякими даними, Кріс Біні помер ще 3 січня, за деякими – 5-го числа.
Нагадаємо, раніше в аеропорту Чикаго раптово помер американський виконавець Juice Wrld.
Як повідомляють ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.
8 грудня, у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.
На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер. Що стало причиною серцевого нападу, не повідомляється.
За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейп і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».
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