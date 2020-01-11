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Командир бригади бойовиків «ДНР» засвітився на штурмі адміністрації глави невизнаної республіки Абхазія

Мова йде про «героя ДНР» Ахру Адвізбу, який організував державний переворот у себе на батьківщині. Про це пише у своєму Twitter блогер Денис Казанський.

«У листопаді його брата Алхаза Авідзбу розстріляли в Сухумі. Абхаз вважає, що до цього причетний чинний «президент Абхазії». Російський мир скрізь однаковий...», – йдеться у повідомленні.

А блогер Фашик Донецький поділився у своєму твіті публікацією, в готорой говориться, що бойовиків «ДНР» звинуватили у спробі держперевороту в Абхазії.

Ахра Адвізба (позивний «Абхаз») приїхав воювати проти українців на Донбас у 2014 році. Він очолив інтернаціональний загін, батальйон, потім бригаду "Пятнашка", яку сам створив. У лютому 2015 став «героєм ДНР».

У 2017 році він висунув свою кандидатуру на виборах в Народні збори республіки від першого сухумського виборчого округу, але не набрав достатньої кількості голосів.

У нього п'ятеро синів, старшому з яких 11 років, молодшому три роки.

Як відомо, 9 січня «парламент» Абхазії відправив у відставку «президента» Рауля Хаджимбу. Цьому передував штурм адміністрації глави «квазіреспубліки».

Раніше влада Абхазії неодноразово всіляко підкреслювали дружбу з «ДНР», однак тепер вони назвали вихідців звідти «громадянами України», що «брали участь у спробі державного перевороту в Абхазії».

В коментарях не обійшлося без сарказму.

«Мосвабад як завжди, стоїть у сторонці, поспостерігає, а потім зачистить одних і других», «Пора б вже зрозуміти, що абхазам свій "державний переворот" можна, та результати проведених там виборів можна скасувати. А росіянам цього не можна!», «Павучки в банці. Слухай, я днр робив, лнр робив і тебе зроблю, слюшай ТАК», «В ДНР жорсткі хлопці... жартів не люблять, помилок не прощають...», «Мародерити, гвалтувати, розстрілювати мирних і полонених – це не значить вміти воювати», «Холуй путіна приніс руський мир з Донбасу в Абхазію», «Коли нічим більше не вмієш займатися, влаштовуй війну», – пишуть користувачі.

До речі, в мережі з'явилося інтерв'ю "героя", про якого йдеться вище. Це говорить людина, котора несла "руський мир" на Донбас. Коментарі під записом заслуговують окремої уваги.

Нагадаємо, ватажок "ДНР" Пушилин розбурхав новим фото з бойовиками.

Як повідомляла Politeka, у Путіна відзначилися цинічним ультиматумом, такого нахабства ніхто не очікував.

Також Politeka писала, що проект Путіна провалився: Майдан розгорівся в Абхазії.