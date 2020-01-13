В 2020 році россияне очікують гучних корупційних скандалів, відставок в уряді і продовження масових протестів

Такими виявилися результати опитування, проведеного «Левада-центром», передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

66% опитаних росіян чекають відставок міністрів та корупційних справ, що є максимальним показником з 2013 року. На 10% за останні два роки зросла кількість тих громадян РФ, які вважають, що в 2020 році в Росії продовжаться масові протести. Зараз таких 45%.

Те, що економічна криза мине Росію, стали вірити на вісім відсотків більше громадян (49%). Також на 11% зменшилася кількість росіян, які очікують збройних конфліктів з сусідніми країнами. Їх нині 23%.

У цілому ж 63% громадян РФ заявили, що новий рік буде кращим за попередній, а 65% вважають, що 2020 рік буде спокійним для них особисто та їхніх сімей.

У мережі очікування росіян вже висіяли. Так, відповідна публікація з'явилася в твіттері «Вуса Пєскова».

«Мабуть, владі доведеться вводити статтю за очікування корупційних скандалів», – підписав фото прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, котрий сміється, блогер.

Відреагували на опитування і в блозі Мид Роисси. Користувачі не поскупилися на їдкі коментарі з цього приводу і фотожаби.

«Кріпаки холопи чекають, що за них все зроблять царські опричники, а те, що все добро, яке царські опричники відіжмуть у бояр, кріпосні ніколи не побачать, до цього кріпосні мабуть ніколи не додумаються», «Відставок ці росіяни точно не дочекаються. А хто ж буде протестувати, якщо росіяни чекають», «Чекають, щоб дивитися на це онлайн з дому...», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, НП з резиденцією Путіна прогриміло на весь світ.

Як повідомила Politeka, в мережі показали умови в російській лікарні: "путінський рай".

Також Politekaписала, що путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам: "корабель "Правого сектора".

‏