Все почалося через банальне небажання поступитися на дорозі...

Стрілянина сталася в центрі Москви

За даними оперативників, жінку розстріляли через конфлікт на дорозі. Чорний BMW, із якого стріляли - втік з місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на росЗМІ:

«На 3-й Фрунзенській вулиці беха та "Лада" не поділили дорогу, водій "бумера" почав стріляти і випустив чотири кулі в скло противника», - повідомив «Mash». За даними джерела, 33-річна дружину водія "Лади" серйозно поранено.

Однак у прес-службі МВС російському «360» повідомили, що все описане вище – не повністю відповідає реальності:

«За даними ЗМІ, чоловік випустив чотири кулі в лобове скло автомобіля, в якому перебувала жінка. Їй нібито знадобилася медична допомога». У столичному МВС інформацію спростували:

«У 18:36 на службу 02 надійшло повідомлення про дорожній конфлікт за адресою 3-я Фрунзенська 38/12. Встановлено, що між чоловіком і жінкою стався конфлікт». У поліції Москви повідомили, що постраждалих в ході конфлікту немає і додали також, що чоловік вистрілив з пневматичного пістолета.

Також повідомляється, що зараз горе-стрілка розшукують правоохоронці.

Раніше повідомлялося про те, що в Одесі неадекватний чоловік стріляв з рушниці по дітях, які грали під вікнами.

Інцидент стався в Малиновському районі на вулиці Скворцова.

В поліцію надійшов сигнал від сусідів про те, що 51-річний одесит затіяв стрілянину з вікна другого поверху по дітям.

Коли приїхали поліцейські, стрілець закрився в квартирі і не реагував на вимоги правоохоронців.

«Тільки після того, як на місце прибули бійці батальйону особливого призначення, порушник відчинив двері і впустив поліцейських», - повідомили у відомстві.

Свої дії чоловік пояснив тим, що сусідські діти занадто сильно шуміли, граючись біля його воріт.

На щастя, ніхто не постраждав.

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