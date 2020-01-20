Соловйова давно так не принижували

Скандальний російський топ-пропагандист Володимир Соловйов був зганьблений через свої висловлювання

Виявилося, що скандальний топ-пропагандист Володимир Соловйов намагався захищати СРСР і стверджувати, що співпраці між Москвою і фашистською Німеччиною нібито не було.

Як повідомляє Politeka.net, користувач мережі під ніком "Думки Перзидента" опублікував фрагмент листування Соловйова з підписником в соціальній мережі Тwitter.

Соловйов почал стверджувати, що ніколи не існувало договору про дружбу між Німеччиною і СРСР, а був лише пакт про ненапад.

Користувач мережі під ніком "Вадим" не розгубився і опублікував знімок реального документа, в заголовку якого написано: "Німецько-радянський договір про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною".

"Божечки, як же я люблю, коли пропагандона @VRSoloviev вмочують його ж хитров***ганною головушкой в гівно!" - посміявся користувач "Думки Перзидента" над Соловйовим.



Також раніше повідомлялося, що Соловйов вибухнув обуренням через рішення РНБО про ескалацію на Донбасі, а також «план Б», який існує в Україні на випадок, якщо супротивник почне обстрілювати позиції українських захисників.

Він образив українську владу зазначивши, що таке рішення могли прийняти люди, які щось покурили. Також він додав, що таким людям необхідно записатися на прийом до психіатра. До всього іншого, Соловйов вважає, що українцям привиднілось загострення конфлікту на Донбасі, так і участь російських військових теж.